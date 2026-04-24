مقتل طفل وإصابة والده بانفجار لغم في قرية بريديج بريف حماة

حماة-سانا

قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وأصيب والده اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية بريديج بريف محافظة حماة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة، محمد المصدر في تصريح لمراسل سانا، أن الطفل توفي في قسم العمليات الجراحية بمشفى السقيلبية الوطني متأثر بإصابة شديدة جراء الانفجار، في حين تم تقديم الإسعافات العلاجية لوالده الذي أصيب بشظية سطحية، وحالته الصحية مستقرة حالياً.

وتُعد الألغام وغيرها من مخلفات الحرب من أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الأهالي العائدين إلى منازلهم في مناطق ريف حماة، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية حملات إزالة الألغام وتطهير المناطق المتضررة.