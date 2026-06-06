وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في عموم سوريا

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 24 آخرون بجروح، جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، يوم أمس الجمعة، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني السوري أن فرقه استجابت لـ 181 حريقاً، بينها 45 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية)، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 9 مدنيين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حادث سير في مختلف المحافظات، أسفرت عن إصابة 15 مدنياً، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافةً إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
ونصح الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
وكان أصيب 13 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، أمس الأول الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.