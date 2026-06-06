وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في عموم سوريا

محافظات-سانا‏

توفي شخص وأصيب 24 آخرون بجروح، جراء حرائق ‏وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، يوم أمس الجمعة، ‏واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث‎.‎

وذكر الدفاع المدني السوري أن فرقه استجابت لـ 181 ‏حريقاً، بينها 45 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏والباقي في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والأسلاك الكهربائية)، وأسفرت هذه الحرائق ‏عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 9 مدنيين تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم‎.‎

وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة عدم إشعال ‏النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم ‏رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب ‏اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حادث سير في ‏مختلف المحافظات، أسفرت عن إصابة 15 مدنياً، وتم ‏تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، إضافةً إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها‎.‎

ونصح الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل ‏استخدام الهاتف المحمول‎.‎

وكان أصيب 13 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق ‏وحوادث سير في عموم سوريا، أمس الأول الخميس، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎