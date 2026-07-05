الإسكان تدعو المخصصين بمساكن في عدد من المحافظات لإبرام العقود واستلام مساكنهم

دمشق – سانا

دعت المؤسسة العامة للإسكان المخصصين بمساكن جاهزة في محافظات ريف دمشق، وحمص، وحماة، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، والقنيطرة، ودير الزور، والمبينة مناطقها وأبنيتها في الجداول المرفقة، إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة وفروعها المختصة لإبرام العقود واستلام مساكنهم أصولاً.



وأوضحت المؤسسة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن مراجعة المخصصين بدأت اعتباراً من اليوم 5 تموز 2026 وتستمر حتى 4 تشرين الأول 2026، داعيةً المشمولين بالإعلان إلى استكمال الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة.



وجددت المؤسسة حرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين، ومواصلة تنفيذ مشروعاتها السكنية بما يسهم في توفير السكن الملائم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.



وتواصل المؤسسة العمل على معالجة الخلل الحاصل نتيجة الإهمال في استكمال بناء المجمعات السكنية بالمحافظات كافة خلال فترة النظام البائد، بما يضمن تسليم المساكن الجاهزة للمخصصين، واستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد وفق الأنظمة النافذة.

