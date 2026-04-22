الداخلية تحبط محاولة لتهريب مواد مخدرة على الأوتوستراد بين حمص وحماة

دمشق -سانا

نجحت وحدات إدارة مكافحة المخدرات في كشف وإحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة كانت مخبأة بأسلوب احترافي داخل إطارات ضمن حافلة نقل ركاب على الأوتوستراد الدولي حمص-حماة، تمهيداً لتهريبها إلى إحدى دول الخليج.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ اليوم الأربعاء، أنّ وحدات الإدارة نصبت، من خلال الرصد والتتبّع، كميناً محكماً للحافلة المستهدفة على الأوتوستراد الدولي حمص – حماة، ما أسفر عن توقيف السائق ومعاونه.

وأضافت: “وبتفتيش الحافلة بدقة، عُثر على المواد المخدرة مخبأة ضمن إطارات موضوعة بداخل المخزن للتمويه وتجنب الكشف”.

وأوضحت الوزارة أنّ العملية أسفرت عن ضبط نحو 335,294 حبة كبتاغون مخدرة، وكشفِ وتوقيفِ المتورطين الرئيسيين في العملية، بدءاً من موردي الإطارات وصولاً إلى الجهات المدبرة لهذه الشحنة.

وأكدت الوزارة أن الموقوفين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة، وحماية أمن وسلامة المواطنين وفق القوانين والأنظمة النافذة.