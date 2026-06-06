مياه حماة تعزز جاهزية أكثر من 90 منهلاً لدعم الإطفاء وحماية المحاصيل الزراعية

حماة-سانا



رفعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة جاهزيتها الميدانية، استعداداً لمواجهة الحرائق خلال مواسم حصاد المحاصيل الزراعية وأي حوادث طارئة، ووضعت أكثر من 90 منهلاً مائياً في حالة استنفار وتشغيل دائم، موزعة على مختلف مناطق المحافظة، بما يضمن وصول فرق الإطفاء إلى مصادر المياه بسرعة، وتعزيز قدرتها على التدخل الفوري عند وقوع أي حريق.

وأكد مدير عام الشركة المهندس عبد الستار العلي، في منشور عبر قناة وزارة الطاقة على التلغرام، اليوم السبت، أن الشركة استكملت تجهيز المناهل المائية وعملت على تأمين متطلباتها الفنية واللوجستية مسبقاً، لتوفير الدعم المباشر لفرق الإطفاء، وحماية محاصيل الأهالي ، ولا سيما خلال موسم حصاد القمح والمحاصيل الاستراتيجية التي تُعد مصدر رزق لآلاف الأسر.





وأشار العلي إلى أنّ انتشار المناهل على امتداد المحافظة يقلّص زمن الاستجابة للحوادث الطارئة، ويتيح لفرق الإطفاء التزود بالمياه من أقرب نقطة، ما يعزز فرص السيطرة السريعة على الحرائق، والحد من امتدادها إلى الأراضي الزراعية والأحراش.

وبين العلي أنّ الشركة تتابع بشكل مستمر جاهزية المناهل من خلال أعمال الصيانة والمراقبة الدورية، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، لضمان أعلى درجات الجاهزية طوال الموسم الزراعي.





وتتخذ الجهات الحكومية المعنية العديد من الإجراءات وفق خطة ‏وطنية متكاملة لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحراجية وتقليل الخسائر المحتملة، من خلال بناء منظومة استجابة سريعة وفعالة قادرة على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة في الوقت المناسب.