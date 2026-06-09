وزارة الطاقة: إعادة تشغيل ثلاث محطات مياه شرب جديدة في دير الزور



دير الزور-سانا



أعلنت وزارة الطاقة السورية أن الكوادر الفنية العاملة في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعادت تشغيل ثلاث محطات مياه شرب جديدة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد توفر الظروف الملائمة لتركيبها.



وأكدت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن المحطات التي أعيد تشغيلها شملت محطة السيال الغربي في ريف دير الزور الشرقي (الشامية)، ومحطة الفرات الأولى في السفافنة في ريف دير الزور الشرقي (الجزيرة)، ومحطة أبو الحسن في ريف دير الزور الشرقي (الجزيرة).

ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية فكّت هذه المحطات احترازياً قبل وصول منسوب نهر الفرات المرتفع إليها، قبل أن تتم إعادتها للعمل.



وبينت الوزارة أن فرق الصيانة والفرق الفنية تواصل عملها بأقصى طاقة ممكنة لإعادة محطات المياه للعمل حال توفر الظروف الملائمة لذلك، وتشكر وزارة الطاقة الكوادر الفنية العاملة فرداً فرداً على جهودها المستمرة في حفظ المنشآت الحيوية التي تخدم المواطنين.



ومنذ ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، نفذت وزارة الطاقة سلسلة من الإجراءات لاستعادة كل ‏المحطات الباقية التي خرجت من الخدمة، وأعادت تشغيل العديد من المحطات في دير الزور، حيث أعلنت في السابع من شهر حزيران الجاري تشغيل 5 محطات مياه جديدة للعمل بطاقتها التشغيلية الكاملة، ضمن خطة إعادة تشغيل كل المحطات التي جرى فكّها احترازياً، خوفاً من تلفها ووصول منسوب النهر المرتفع إليها.