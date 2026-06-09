وفاة شخصين وإصابة 25 جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 25 آخرون جراء 203 حرائق وحوادث سير، وقعت في عموم سوريا يوم أمس، استجابت لها فرق في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.



وأفاد الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بوفاة شخصين وإصابة 22 آخرين، جراء وقوع 20 حادث سير، تمت الاستجابة لها وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 183 حريقاً، بينها 48 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و135 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، أسفرت عن تسجيل 3 إصابات، 2 منها لعناصر الإطفاء، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.



وأشار الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وكان أصيب 14 شخصاً جراء وقوع 204 حرائق وحوادث سير في عموم سوريا أول أمس.