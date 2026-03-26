انطلاق مشروع ترحيل وإعادة تدوير الأنقاض في مدينة حمص لتعزيز التعافي العمراني

حمص-سانا

انطلقت اليوم الخميس في مدينة حمص أعمال مشروع ترحيل وإعادة تدوير الأنقاض، بحضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ورئيس مجلس المدينة بشار السباعي وممثلين عن شركة اتحاد العمران المتخصصة في تدوير الأنقاض، الممثلة لشركة Erkış التركية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وبدأت الأعمال من منطقة الكراج القديم، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل مختلف الأحياء المتضررة في المدينة، ويتضمن المشروع ترحيل الأنقاض الناتجة عن العقارات المهدمة إلى مراكز مخصصة لمعالجتها وإعادة تدويرها، بهدف تحويلها إلى مواد بناء قابلة للاستخدام مجدداً.

وأوضح السباعي في تصريح صحفي أن المشروع يهدف إلى خدمة المواطنين ورفع الأنقاض من المدينة وإعادة تدويرها لإنتاج الطوب وحجارة الإنترلوك، مبيناً أن شركة اتحاد العمران تمتلك خبرة واسعة وأعمالاً سابقة في هذا المجال، وأن العمل المشترك سيستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن حجم الأنقاض في المدينة يتجاوز ثمانية ملايين متر مكعب، وقد تمت إزالة جزء منها، فيما تتواصل الجهود لإزالتها بالكامل وإعادة المظهر الحضاري لمدينة حمص.

وفي سياق التنفيذ، جرى التنسيق مع لجان الأحياء للبدء بترحيل الأنقاض من الأملاك الخاصة بناءً على طلب أصحابها، على أن تتبعها مرحلة إزالة الأنقاض من الأملاك العامة، بما يسهم في فتح الطرقات وتحسين الواقع الخدمي.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المشروع في تسريع وتيرة التعافي العمراني، وتحسين الواقع البيئي والخدمي، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال الاستفادة من المواد المعاد تدويرها في عمليات البناء.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك