نقابة المهندسين السوريين تنظم دورة استثنائية لنيل مرتبة ‏الاستشاري في الهندسة

دمشق-سانا
نظمت نقابة المهندسين السوريين دورة استثنائية لامتحان مرتبة الاستشاري في الهندسة، بما يتيح الفرصة أمام المهندسين الذين لم ينجحوا في الدورة الاعتيادية أو فاتهم التسجيل.
وأوضح نقيب المهندسين مالك حاج علي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لهذه الدورة بلغ 152 مهندساً من مختلف الاختصاصات، توزعوا على ثلاثة مراكز رئيسية، الأول في دمشق لمحافظات (دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة)، والثاني في حمص، ويشمل محافظات (حمص وحماة واللاذقية وطرطوس)، والثالث في حلب ويشمل محافظات (حلب وإدلب ودير الزور والرقة).
وأشار حاج علي إلى أنه على المتقدم أن يكون قضى في العمل الهندسي 18 عاماً، ويخضع لاختبارات نظرية وعملية تثبت جدارته.
وكانت نقابة المهندسين أجرت امتحانات الدورة الأولى لنيل مرتبة استشاري في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي.
يشار إلى أن حصول المهندس على مرتبة “استشاري” من نقابته، يعتبر أعلى تصنيف مهني يمنحه اعترافاً رسمياً بكفاءته العالية وخبرته الطويلة، ويعكس قدرة المهندس على قيادة المشاريع الكبرى، وتقديم المشورة المتخصصة، وتحمل المسؤولية القانونية والفنية الكاملة عن الأعمال الهندسية