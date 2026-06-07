نقابة المهندسين السوريين تنظم دورة استثنائية لنيل مرتبة ‏الاستشاري في الهندسة

photo 2026 05 25 15 26 16 نقابة المهندسين السوريين تنظم دورة استثنائية لنيل مرتبة ‏الاستشاري في الهندسة

دمشق-سانا‌
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نظمت نقابة المهندسين السوريين دورة استثنائية لامتحان ‏مرتبة الاستشاري في الهندسة، بما يتيح الفرصة أمام ‏المهندسين الذين لم ينجحوا في الدورة الاعتيادية أو فاتهم ‏التسجيل.‎

وأوضح نقيب المهندسين مالك حاج علي في تصريح ‏لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لهذه الدورة ‏بلغ 152 مهندساً من مختلف الاختصاصات، توزعوا على ‏ثلاثة مراكز رئيسية، الأول في دمشق لمحافظات (دمشق ‏وريفها ودرعا والقنيطرة)، والثاني في حمص، ويشمل ‏محافظات (حمص وحماة واللاذقية وطرطوس)، والثالث ‏في حلب ويشمل محافظات (حلب وإدلب ودير الزور ‏والرقة)‌‎.‎

وأشار حاج علي إلى أنه على المتقدم أن يكون قضى في ‏العمل الهندسي 18 عاماً، ويخضع لاختبارات نظرية ‏وعملية تثبت جدارته.‎

وكانت نقابة المهندسين أجرت امتحانات الدورة الأولى ‏لنيل مرتبة استشاري في العاشر من تشرين الأول من ‏العام الماضي‎.‎
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يشار إلى أن حصول المهندس على مرتبة “استشاري” ‏من نقابته، يعتبر أعلى تصنيف مهني يمنحه اعترافاً ‏رسمياً بكفاءته العالية وخبرته الطويلة، ويعكس قدرة ‏المهندس على قيادة المشاريع الكبرى، وتقديم المشورة ‏المتخصصة، وتحمل المسؤولية القانونية والفنية الكاملة ‏عن الأعمال الهندسية

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