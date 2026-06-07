الحرارة حول معدلاتها وأجواء ربيعية حارة نسبياً في معظم ‏المناطق السورية

IMG 2634 Copy الحرارة حول معدلاتها وأجواء ربيعية حارة نسبياً في معظم ‏المناطق السورية

دمشق-سانا‎

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها في ‏معظم المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد ‏يكون ربيعياً حاراً نسبياً، وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً في ‏المناطق الشمالية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة في ‏المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من ‏المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً، وخاصةً في المنطقة ‏الوسطى، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‎

دمشق18/34‏

ريف دمشق-القلمون		  10/26‏

القنيطرة		  16/28‏

درعا		  18/32‏

السويداء		  16/29‏

حمص		  16/31‏

حماة		  18/34‏

اللاذقية		  19/27‏

طرطوس		  20/27‏

حلب		  18/33‏

إدلب		  20/29‏

دير الزور		  24/36‏

الرقة		  21/35‏

الحسكة		  24/36‏
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