الحرارة حول معدلاتها وأجواء ربيعية حارة نسبياً في معظم ‏المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد يكون ربيعياً حاراً نسبياً، وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً في المناطق الشمالية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً، وخاصةً في المنطقة الوسطى، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|18/34
ريف دمشق-القلمون
|10/26
القنيطرة
|16/28
درعا
|18/32
السويداء
|16/29
حمص
|16/31
حماة
|18/34
اللاذقية
|19/27
طرطوس
|20/27
حلب
|18/33
إدلب
|20/29
دير الزور
|24/36
الرقة
|21/35
الحسكة
|24/36