إدارة المرور بوزارة الداخلية تدعو إلى توخي الحذر من خطورة الطرقات نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

دعت إدارة المرور في وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، نتيجة تساقط الثلوج، وغزارة الأمطار، وكثافة الضباب، لما يترتب على ذلك من انزلاق المركبات وضعف الرؤية.

وأكدت إدارة المرور في إرشادات نشرت على قناة وزارة الداخلية على التلغرام اليوم ضرورة تجنب التنقل غير الضروري، والتأكد من جاهزية المكابح قبل القيادة، وفحص وتشغيل الأضواء الأمامية والخلفية لضمان وضوح الرؤية وتنبيه الآخرين، والالتزام بالسرعات المنخفضة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظاً على السلامة العامة.

وشددت إدارة المرور على ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، مشيرة إلى إمكانية التواصل على الرقم 115 في حال حدوث أي طارئ.

وكان الدفاع المدني السوري أشار في وقت سابق إلى أنه في ظل الأحوال الجوية السائدة تزداد حوادث الانزلاق والحوادث المرورية، داعياً السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة ووضع حزام الأمان والانتباه الشديد لتجنب الانزلاقات وحوادث السير على الطرقات والمنعطفات وخاصة بسبب تشكل طبقة زلقة على الطرقات، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.