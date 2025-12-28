استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي برصاص مسلحين من “فلول النظام البائد” باللاذقية

اللاذقية-سانا

استشهد عنصر من قوى الأمن الداخلي برصاص مسلحين من فلول النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد: تعرّضت قواتنا الأمنية والمحتجون، قبل قليل، لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة قادم من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري و أوتوستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.

وأضاف: كما استهدفت مجموعة مسلّحة متخفّية ضمن الاحتجاجات إحدى نقاط المهام الخاصة المكلّفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي.

وأشار إلى إصابة بعض من عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة جراء اعتداء بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال في مدينتي اللاذقية وجبلة.

يتبع…