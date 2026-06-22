لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: سرية التحقيق وحماية ‏الخصوصية مبدأ أساسي في عملنا

دمشق-سانا

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن حرصها على ‏احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات كان سبباً مباشراً ‌‏في اعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية ‏المتعلقة بما يتم تداوله من تسريبات أو معلومات غير ‏مكتملة، ‏موضحة أن موقعها الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء”‏سانا”، هما المصدر الحصري والصحيح لإعلان ‏النتائج ‏النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط‎.‎

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين أنها ‏لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق ‏تتعلق ‏ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها اللجنة عند فتح ملفات ‏تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك ‏إجراءات التحوط ‏أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة ‏التحقيقات الجارية‎.‎

وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة ‏الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، ‌‏وإنما تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها ‏اللجنة لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة ‏الملف ‏واتخاذ القرار المناسب بشأنه‎.‎

وأعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى ‏وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها، مؤكدة أن ‌‏سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل ‏الدراسة، تمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات ‏إلى ‏تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى ‏القضاء المختص‎.‎

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ‏ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على ‏عدم ‏التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل ‏التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني‎.‎

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارات العدل، ‏والداخلية، والمالية، ومع المحافظين والجهات المختصة، على ‌‏ضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على ‏استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، ‏وتأمين ‏إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين ‏فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال ‏الإجراءات ‏القانونية اللازمة‎.‎

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات ‏الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية ‏والتعليمية ‏والصحية والخدمية، تمثل جزءاً أساسياً من منهجية ‏عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة ‏الكسب غير ‏المشروع‎.‎

وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح ‏الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، ‌‏مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، داعية كل من ‏يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار ‏إلى ‏التواصل معها عبر قنواتها الرسمية‎.‎

ويستقبل موقع اللجنة‎ “www.igcc.gov.sy” ‎طلبات الإفصاح ‏والبلاغات والاستفسارات من داخل سوريا وخارجها، كما أن ‏جميع ‏المراسلات تخضع للسرية اللازمة وتعالج وفق الأصول ‏والإجراءات المعتمدة‎.‎

