وفاة شخصين وإصابة آخرين بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق- سانا

توفي شخصان وأصيب 30 آخرون، جراء حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، بوفاة شخص وإصابة 24 آخرين، جراء 21 حادث سير، حيث قُدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، بما في ذلك المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما توفي شخص نتيجة تعرضه للاختناق وأصيب 6 آخرون جراء 176 حريقاً، بينها 16 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و160 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث جرى إخمادها وتبريد أماكنها.

وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، إضافةً إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وكان 13 شخصاً أصيبوا جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عموم سوريا أمس الأول، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.