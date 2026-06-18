محافظة الحسكة تدعو المفصولين لأسباب أمنية إلى إجراء مقابلات العودة إلى العمل

الحسكة-سانا



دعت محافظة الحسكة العاملين “مثبتين وعقود سنوية” فقط المفصولين لأسباب أمنية منذ عام 2011 وحتى كانون الأول عام 2024 في الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في المحافظة، إلى مراجعة مبنى المحافظة لإجراء مقابلات العودة إلى العمل.



وذكرت المحافظة اليوم الخميس، أن الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحسكة، تشمل الأمانة العامة للمحافظة ومديرية الخدمات الفنية ومديرية البيئة ومجالس المدن والبلدان والبلديات.



ودعت المراجعين إلى اصطحاب صورة عن قرار التعيين والهوية الشخصية أو إخراج قيد فردي وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي المعين على أساسه، وصورة عن آخر مؤهل علمي تم الحصول عليه، وصورة عن قرار الفصل أو أي وثائق أخرى لها علاقة بقرار الفصل إن وجدت.



ولفتت المحافظة إلى أن المقابلات تجري في مبنى المحافظة بحيث تكون مواعيد المقابلات للأمانة العامة للمحافظة ومديرية البيئة يوم الثلاثاء في الـ 23 من أيار الجاري، ومديرية الخدمات الفنية يومي الأربعاء والخميس في الـ 24 و الـ 25 من أيار، ومجلس مدينة الحسكة يومي الأحد والإثنين في الـ 28 و الـ 29 من أيار، ومجالس المدن والبلدان والبلديات يوم الثلاثاء في الـ 30 من أيار.