الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها

دمشق-سانا

طالب القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأوضح أونماخت عبر منصة “إكس”، أن الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن التقارير حول وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين في بلدة بيت جن بريف دمشق “مقلقة للغاية”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى صون سوريا من أي انتهاكات، ودعم مسار الاستقرار فيها، مشدداً على أهمية حماية المدنيين وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام.

وأدانت عدة دول الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق فجر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.