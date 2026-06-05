وزارة الداخلية: تفكيك شبكة إجرامية في طرطوس وضبط 2 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة إجرامية في محافظة طرطوس كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة.

وبحسب ما أوردته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، فإن وحدات وزارة الداخلية ضبطت خلال العملية شحنة مخدرات تُقدّر بـ 2 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب، كما ألقت القبض على عنصري الخلية المتورطة وهما: (س. ج)، و(م. ك).

وذكرت الوزارة، أن الموقوفَين أُحيلا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتقديمهما للقضاء.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد تمكنت في وقت سابق من ضبط شحنة مخدرات بكمية 25 مليون حبة كبتاغون وتوقيف كامل الخلية المتورطة المؤلفة من 7 أشخاص مع متزعمهم ضمن شبكة تهريب دولية.

وأوضح معاون مدير إدارة مكافحة المخدرات للشؤون الفنية مالك موسى في تصريح للصحفيين، في الـ 20 من أيار الماضي، أنه من خلال أعمال المتابعة والتحري، تمكنت الإدارة من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب تقدر بـ 25 مليون حبة كبتاغون معبأة بطريقة احترافية داخل أوانٍ فخارية.