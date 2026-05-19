ورشة تدريبية في حمص لتوسيع برنامج مكافحة سوء التغذية بالتعاون مع اليونيسف

حمص-سانا ‏

أقامت مديرية الصحة في حمص اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية حول التدبير المجتمعي لسوء التغذية “السمام”، ‏بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.‏

ويشمل التدريب 25 من كوادر التمريض والقبالة من المراكز التي سيتم اعتمادها في إطار خطة المديرية ‏لتوسيع نطاق برنامج التغذية، واعتماد مراكز صحية جديدة لمعالجة حالات سوء التغذية عند الأطفال ‏والرضع.‏

‏وأوضحت مدربة في برنامج التغذية في مديرية صحة حمص، رغدة البواب في تصريح لـ سانا، أن ‏الورشة هي الثانية لهذا العام، وتهدف إلى فتح مراكز جديدة لمعالجة سوء التغذية إلى جانب المراكز القائمة، ‏مبينةً أن المراكز المعتمدة سابقاً موزعة في الأرمن، وادي الذهب، المشرفة، كرم الشامي، الشماس، حسياء، ‏بابا عمرو، الغنطو، الرستن، المخرم، القبو، والقصير.‏

‏ ‏

وأضافت البواب: إنه يتم حالياً تدريب كوادر جديدة للمراكز التي سيتم افتتاحها في مناطق كفرلاها، الدار الكبيرة، ربلة، الخالدية، شين، القصور، كرم الزيتون، باب السباع، تلكلخ، الحصن، ‏والوعر، ليصار إلى اعتمادها كمراكز “سمام” تقدم خدمات معالجة سوء التغذية الحاد وفق بروتوكولات ‏وزارة الصحة.‏

‏ ‏

وبيّنت أن الأطفال المصابين بسوء تغذية شديد “سام” يتلقون الزبدة العلاجية، بينما يحصل الأطفال ‏المصنفون ضمن مرحلة “مام” – وهي المرحلة التي تسبق سوء التغذية الحاد – على الزبدة التكميلية، ‏وأضافت: إنه في حال وجود وذمة أو اختلاطات صحية يتم تحويل الطفل إلى مشفى الزهراء بحمص ‏لكونه مشفى صديقاً للطفولة، وسيتم قريباً اعتماد مشفيي القصير والوليد كمشافٍ صديقة للطفولة.‏

‏ ‏

ورأى عدد من المشاركين أن التدريب يشكل فرصة لتعزيز مهاراتهم العملية في التعامل مع حالات سوء ‏التغذية، مشيرين إلى أن المعلومات المقدمة تساعدهم في تطبيق البروتوكولات بدقة وتحسين جودة الخدمة ‏في المراكز الصحية، وأن اعتماد مراكز جديدة يخفف الضغط عن المراكز الحالية ويتيح وصولاً أسرع ‏للأطفال المحتاجين للعلاج.‏

‏ ‏

وتأتي الورشة ضمن جهود مديرية الصحة في حمص، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتعزيز قدرات ‏الكوادر الصحية وتوسيع خدمات التغذية العلاجية، بما يسهم في تحسين صحة الأطفال والحد من معدلات ‏سوء التغذية في المحافظة.‏