ورشة تدريبية في حمص لتوسيع برنامج مكافحة سوء التغذية بالتعاون مع اليونيسف

حمص-سانا
أقامت مديرية الصحة في حمص اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية حول التدبير المجتمعي لسوء التغذية “السمام”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.
ويشمل التدريب 25 من كوادر التمريض والقبالة من المراكز التي سيتم اعتمادها في إطار خطة المديرية لتوسيع نطاق برنامج التغذية، واعتماد مراكز صحية جديدة لمعالجة حالات سوء التغذية عند الأطفال والرضع.
وأوضحت مدربة في برنامج التغذية في مديرية صحة حمص، رغدة البواب في تصريح لـ سانا، أن الورشة هي الثانية لهذا العام، وتهدف إلى فتح مراكز جديدة لمعالجة سوء التغذية إلى جانب المراكز القائمة، مبينةً أن المراكز المعتمدة سابقاً موزعة في الأرمن، وادي الذهب، المشرفة، كرم الشامي، الشماس، حسياء، بابا عمرو، الغنطو، الرستن، المخرم، القبو، والقصير.
وأضافت البواب: إنه يتم حالياً تدريب كوادر جديدة للمراكز التي سيتم افتتاحها في مناطق كفرلاها، الدار الكبيرة، ربلة، الخالدية، شين، القصور، كرم الزيتون، باب السباع، تلكلخ، الحصن، والوعر، ليصار إلى اعتمادها كمراكز “سمام” تقدم خدمات معالجة سوء التغذية الحاد وفق بروتوكولات وزارة الصحة.
وبيّنت أن الأطفال المصابين بسوء تغذية شديد “سام” يتلقون الزبدة العلاجية، بينما يحصل الأطفال المصنفون ضمن مرحلة “مام” – وهي المرحلة التي تسبق سوء التغذية الحاد – على الزبدة التكميلية، وأضافت: إنه في حال وجود وذمة أو اختلاطات صحية يتم تحويل الطفل إلى مشفى الزهراء بحمص لكونه مشفى صديقاً للطفولة، وسيتم قريباً اعتماد مشفيي القصير والوليد كمشافٍ صديقة للطفولة.
ورأى عدد من المشاركين أن التدريب يشكل فرصة لتعزيز مهاراتهم العملية في التعامل مع حالات سوء التغذية، مشيرين إلى أن المعلومات المقدمة تساعدهم في تطبيق البروتوكولات بدقة وتحسين جودة الخدمة في المراكز الصحية، وأن اعتماد مراكز جديدة يخفف الضغط عن المراكز الحالية ويتيح وصولاً أسرع للأطفال المحتاجين للعلاج.
وتأتي الورشة ضمن جهود مديرية الصحة في حمص، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتعزيز قدرات الكوادر الصحية وتوسيع خدمات التغذية العلاجية، بما يسهم في تحسين صحة الأطفال والحد من معدلات سوء التغذية في المحافظة.