السورية للاتصالات: إعادة خدمات الاتصالات إلى مناطق عدة ‏بريف دمشق بعد إصلاح الكبل الضوئي

دمشق-سانا‏

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إعادة خدمات ‏الاتصالات بشكل كامل إلى بلدات ومدن مراكز دير عطية ‏وقارة والجراجير والحميرة في ريف دمشق، وذلك بعد الانتهاء ‏من أعمال إصلاح الكبل الضوئي المتضرر نتيجة أعمال حفر.‏

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم ‏الأربعاء، أن فرق الصيانة التابعة لفرع ريف دمشق تمكنت من ‏إعادة توصيل الكبل الضوئي واستكمال الأعمال الفنية اللازمة، ‏ما أسهم في استعادة الخدمات بشكل كامل للمشتركين في ‏المناطق المذكورة.‏

وأكدت الشركة استمرارها في متابعة جاهزية الشبكة والعمل ‏على ضمان استقرار الخدمات المقدمة للمشتركين.‏

وكانت الشركة السورية للاتصالات، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ‏انقطاع خدمات الصوت والإنترنت في كل من مناطق دير عطية ‏وقارة والجراجير والحميرة بريف دمشق، جراء عطل بالكبل ‏الضوئي، نتيجة أعمال حفر.‏