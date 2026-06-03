السورية للاتصالات: إعادة خدمات الاتصالات إلى مناطق عدة ‏بريف دمشق بعد إصلاح الكبل الضوئي

دمشق-سانا
أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إعادة خدمات الاتصالات بشكل كامل إلى بلدات ومدن مراكز دير عطية وقارة والجراجير والحميرة في ريف دمشق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الكبل الضوئي المتضرر نتيجة أعمال حفر.
وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن فرق الصيانة التابعة لفرع ريف دمشق تمكنت من إعادة توصيل الكبل الضوئي واستكمال الأعمال الفنية اللازمة، ما أسهم في استعادة الخدمات بشكل كامل للمشتركين في المناطق المذكورة.
وأكدت الشركة استمرارها في متابعة جاهزية الشبكة والعمل على ضمان استقرار الخدمات المقدمة للمشتركين.
وكانت الشركة السورية للاتصالات، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، انقطاع خدمات الصوت والإنترنت في كل من مناطق دير عطية وقارة والجراجير والحميرة بريف دمشق، جراء عطل بالكبل الضوئي، نتيجة أعمال حفر.