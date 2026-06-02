إجراءات احترازية بريف حلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد

حلب-سانا

اتخذت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع إدارة منطقة سمعان الجنوبية إجراءات احترازية واستعدادات ميدانية لمواجهة حرائق المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد، عبر نشر نقاط إطفاء في مواقع استراتيجية بريف حلب الجنوبي، بهدف حماية الأراضي الزراعية، وتقليل الخسائر المحتملة، وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأوضح مسؤول المتابعة في إدارة منطقة سمعان الجنوبية فتحي سليمان، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أنه تم استنفار مختلف الفعاليات المحلية مع دخول موسم الحصاد، ولا سيما فرق الدفاع المدني ومخاتير البلدات، بهدف تعزيز التنسيق الميداني، ورفع الجاهزية للتعامل مع أي حرائق قد تندلع في المنطقة.

وأشار سليمان إلى أنه تم توجيه أصحاب الجرارات الزراعية والخزانات الخاصة للمشاركة في جهود الاستجابة السريعة، مبيناً أن موسم الحصاد يعد من أكثر الفترات حساسية من ناحية مخاطر الحرائق، ما يستدعي تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحماية المحاصيل وأرزاق المزارعين.

بدوره، بيّن مدير مركز الزربة عبد المعطي العبيد أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث نشرت 27 نقطة إطفاء في مدينة حلب وريفها، للتدخل السريع والحد من انتشار الحرائق، وهي موزعة في بلدات إبردة وأم الكراميل وكوسنيا، وكل نقطة تضم سيارة إطفاء وأربعة جرارات زراعية، منها جراران مزودان بصهاريج مياه، وجراران مجهزان بمعدات لحراثة الأرض وعزل النيران.

وأعرب المزارع عبد الرحمن محمد من قرية بانس عن ارتياحه للإجراءات المتخذة هذا الموسم، وأكد أن المزارعين باتوا قادرين على التواصل المباشر مع الفرق المنتشرة ميدانياً عبر الأرقام المخصصة لذلك، ما يعزز الشعور بالأمان ويحافظ على المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد.

وتشهد مناطق ريف حلب الجنوبي خلال موسم الحصاد سنوياً مخاطر اندلاع حرائق في الحقول الزراعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والعوامل الطبيعية والبشرية، ما يدفع الجهات المعنية إلى تنفيذ خطط وقائية واستباقية لحماية المحاصيل وتقليل الخسائر الزراعية.