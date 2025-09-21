تحديد الخامس من تشرين الأول موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يجري الانتخاب يوم الأحد الواقع في 13 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 5 تشرين الأول 2025 م.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمس قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 أيلول 2025.

