رئيس مجلس مدينة دير الزور: تراجع منسوب مياه نهر الفرات في الحويقة على الكورنيش الغربي

دير الزور-سانا

أوضح رئيس مجلس مدينة دير الزور ماجد حطاب اليوم الإثنين، أن حي الحويقة يشهد انحساراً في مياه نهر الفرات على الكورنيش الغربي بمقدار يزيد على 25 سنتيمتراً، مع تسجيل انخفاض في منسوب المياه خلف شناج الرصيف المحاذي للنهر، مؤكداً أن الحويقة تُعد آمنة بشكل عام.

وبيّن حطاب في تصريح لمراسل سانا، أن الأماكن المحاذية للنهر في حويجة صكر لا تزال مغمورة بالمياه في حين انحسرت المياه جزئياً عن الشارع الرئيسي فيها، إلا أن بعض المنازل والأراضي ما زالت مغمورة بالمياه، لافتاً إلى أن بقية الأماكن في الحويجة تُعد آمنة.

ويوم أمس أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس، أن المحافظة تجاوزت المرحلة الأخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه النهر، وتتجه نحو الاستقرار الكامل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وكان منسوب مياه نهر الفرات بدأ بالانخفاض التدريجي خلال اليومين الماضيين، بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، ولا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات، إلى جانب تخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران.