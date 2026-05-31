وزير الطوارئ يؤكد الاستجابة منذ اللحظات الأولى لارتفاع منسوب مياه الفرات

دمشق -سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أنه منذ اللحظات الأولى لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، باشرت الوزارة عبر فرقها الميدانية تنفيذ عمليات استجابة استباقية وطارئة.

وأوضح الوزير الصالح في بيان اليوم الأحد، أنه تم بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع تنسيق الاستجابة مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، واستنفار فرق الوزارة في محافظات حلب والرقة ودير الزور لهذا الغرض.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ‏ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ ‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.

