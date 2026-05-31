فرق وزارة الطوارئ تواصل استجابتها لارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات في دير الزور والرقة

دير الزور/الرقة-سانا
تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، إثر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي تضم الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرارية عمل المنشآت الحيوية.
إجراءات وقائية
وأعلنت الفرق الميدانية، اليوم السبت، عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات في محافظة دير الزور، شملت أعمال رفع وتدعيم السواتر الترابية في منطقة حويجة صكر وبلدة المريعية، لحماية المناطق السكنية والأراضي الزراعية المهددة بالغمر.
كما رفعت فرق الوزارة ساتراً ترابياً بطول 500 متر حول محطة المياه في بلدة غرانيج، إلى جانب تدعيم السرير النهري لحماية المحطة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى رفع وتدعيم السواتر الترابية حول محطة المياه في بلدة ذيبان بطول 300 متر، وتعزيز السواتر السابقة لضمان استمرار فعاليتها.
وشملت الأعمال أيضاً رفع وتدعيم السواتر الترابية حول محطة المياه في بلدة البصيرة، وإنشاء ساترين ترابيين بطول 100 متر لكل منهما حول محطتي مياه محيميدة والجنينة، فضلاً عن رفع ساتر ترابي لحماية محطة ري زراعية في قرية حسرات.
استمرار تدعيم البنى التحتية والخدمات الإسعافية
وفي إطار حماية البنى التحتية الحيوية، واصلت فرق الوزارة أعمال تدعيم جسر العشارة بريف دير الزور، لليوم الخامس على التوالي للحفاظ على سلامته واستمرارية الحركة عليه، كما استمرت أعمال تدعيم محطة زغير شامية.
وعلى الصعيد الإنساني، واصلت النقاط الإسعافية الثلاث تقديم خدماتها في نقل الحالات الإنسانية والطبية والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع الجسور نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث تم نقل 80 حالة إنسانية و14 حالة إسعافية.
تدخلات ميدانية لحماية منشآت المياه في الرقة
أما في محافظة الرقة، فقد عملت فرق الوزارة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية ومديرية الموارد المائية ومجلس مدينة الرقة على رفع مستوى الطريق الواصل إلى محطة ضخ مياه الغانم العلي، إضافة إلى إنشاء سواتر ترابية لحماية المحطة من مخاطر ارتفاع منسوب مياه النهر.
انتشال جثمان شاب فُقد في نهر الفرات
وتمكنت فرق الوزارة من انتشال جثمان شاب فُقد قبل ستة أيام أثناء السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بمدينة الرقة، وذلك عقب عمليات بحث مكثفة استمرت ثلاثة أيام في ظروف صعبة بسبب شدة التيار وارتفاع منسوب المياه، حيث عُثر عليه في منطقة حويجة السوافي، وتم تسليمه إلى الطبابة الشرعية في المستشفى الوطني بالرقة.
وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار جاهزية فرقها الميدانية ومتابعتها المستمرة لتطورات الوضع على امتداد مجرى نهر الفرات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.