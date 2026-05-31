فرق وزارة الطوارئ تواصل استجابتها لارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات في دير الزور والرقة

دير الزور/الرقة-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ‏تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في ‏محافظتي دير الزور والرقة، إثر ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، وذلك ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي ‏تضم الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بهدف ‏الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرارية ‏عمل المنشآت الحيوية‎.‎

إجراءات وقائية

وأعلنت الفرق الميدانية، اليوم السبت، عن تنفيذ سلسلة ‏من الإجراءات في محافظة دير الزور، شملت أعمال ‏رفع وتدعيم السواتر الترابية في منطقة حويجة صكر ‏وبلدة المريعية، لحماية المناطق السكنية والأراضي ‏الزراعية المهددة بالغمر‎.‎

كما رفعت فرق الوزارة ساتراً ترابياً بطول 500 متر ‏حول محطة المياه في بلدة غرانيج، إلى جانب تدعيم ‏السرير النهري لحماية المحطة من مخاطر ارتفاع ‏منسوب المياه، إضافة إلى رفع وتدعيم السواتر الترابية ‏حول محطة المياه في بلدة ذيبان بطول 300 متر، ‏وتعزيز السواتر السابقة لضمان استمرار فعاليتها‎.‎

‎ ‎وشملت الأعمال أيضاً رفع وتدعيم السواتر الترابية حول ‏محطة المياه في بلدة البصيرة، وإنشاء ساترين ترابيين ‏بطول 100 متر لكل منهما حول محطتي مياه محيميدة ‏والجنينة، فضلاً عن رفع ساتر ترابي لحماية محطة ري ‏زراعية في قرية حسرات‎.‎

استمرار تدعيم البنى التحتية والخدمات الإسعافية

وفي إطار حماية البنى التحتية الحيوية، واصلت فرق ‏الوزارة أعمال تدعيم جسر العشارة بريف دير الزور، ‏لليوم الخامس على التوالي للحفاظ على سلامته ‏واستمرارية الحركة عليه، كما استمرت أعمال تدعيم ‏محطة زغير شامية‎.‎

وعلى الصعيد الإنساني، واصلت النقاط الإسعافية الثلاث ‏تقديم خدماتها في نقل الحالات الإنسانية والطبية ‏والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع الجسور ‏نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث تم نقل 80 حالة إنسانية ‏و14 حالة إسعافية‎.‎

تدخلات ميدانية لحماية منشآت المياه في الرقة

أما في محافظة الرقة، فقد عملت فرق الوزارة بالتعاون ‏مع مديرية الخدمات الفنية ومديرية الموارد المائية ‏ومجلس مدينة الرقة على رفع مستوى الطريق الواصل ‏إلى محطة ضخ مياه الغانم العلي، إضافة إلى إنشاء ‏سواتر ترابية لحماية المحطة من مخاطر ارتفاع منسوب ‏مياه النهر‎.‎

انتشال جثمان شاب فُقد في نهر الفرات

وتمكنت فرق الوزارة من انتشال جثمان شاب فُقد قبل ‏ستة أيام أثناء السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق ‏الجسر القديم بمدينة الرقة، وذلك عقب عمليات بحث ‏مكثفة استمرت ثلاثة أيام في ظروف صعبة بسبب شدة ‏التيار وارتفاع منسوب المياه، حيث عُثر عليه في منطقة ‏حويجة السوافي، وتم تسليمه إلى الطبابة الشرعية في ‏المستشفى الوطني بالرقة‎.‎

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار ‏جاهزية فرقها الميدانية ومتابعتها المستمرة لتطورات ‏الوضع على امتداد مجرى نهر الفرات، واتخاذ جميع ‏الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات بما يضمن ‏حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة‎.‎

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ‏ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ ‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.