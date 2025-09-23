المواطنة والأمن المجتمعي ضمن دورة تدريبية بحمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم في المركز الثقافي في مدينة حمص أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب التنمية السياسية في مديرية الشؤون السياسية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الثقافة في المدينة، تحت عنوان “المواطنة والأمن المجتمعي.

وأوضح المدرب في الدورة عصام عبد المولى، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة دورات بدأ تنظيمها منذ عدة أشهر، بهدف تسليط الضوء على الفكر السياسي الإسلامي وتعزيز التماسك المجتمعي بين كل مكونات المجتمع، خاصة المثقفين، لبناء سوريا على أسس قوية ومستدامة.

وأكد أهمية عبد المولى تكريس ثقافة المواطنة لتعزيز الاستقرار الداخلي ودور المجتمع المدني في تقوية الروابط بين الأسرة والدولة.

وبيّن عبد المولى أن فكرة المواطنة لها جذور عميقة في الإسلام وفق التاريخ الإسلامي السياسي والممارسات التاريخية وأشار إلى محاولات لتشويه هذا الفكر من خلال وسائل إعلام مضللة، سواء في ظل النظام البائد أو الفكر العولمي.

من جهته، أوضح مدير مكتب التنمية السياسية في مديرية الشؤون السياسية بالمحافظة، حسين المحمد أن هدف المكتب يتمثل في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع وأشار إلى سلسلة الدورات التثقيفية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع النخب الثقافية والاجتماعية، مع استقبال مطالب المواطنين ورفعها إلى القضاء لمتابعة تحقيق العدالة.

وتتناول الدورة خلال الأيام الثلاثة المقبلة عدة محاور مثل حقوق وواجبات المواطنة، الانتماء للوطن، مفهوم المواطن الصالح، الشعور بالمسؤولية، وتقبل الرأي الآخر، وفي نهاية الفعالية، سيحصل المشاركون على شهادة حضور.