الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي

الرقة-سانا

نفذت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، في محافظة الرقة بالتنسيق مع مديريتي الموارد المائية والخدمات الفنية، أعمال استجابة ميدانية، لحماية عدد من محطات مياه الشرب المهددة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ريف الرقة الشرقي.

وأوضح قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عبد الجواد عبد الكريم في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن فرق العمل تدخلت لإنشاء ساتر ترابي في محيط محطة مياه الشرب في قرية الشريدة بريف الرقة الشرقي، بهدف حمايتها من وصول المياه إلى مرافقها وتجهيزاتها الفنية.

وأشار إلى أن أعمال الاستجابة شملت أيضاً محطات مياه الشرب في زور شمر والغانم العلي والسبخة، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها في حال استمرار ارتفاع مناسيب المياه، واستمرار الجاهزية والاستنفار لدى فرق الطوارئ والورشات الفنية والآليات العاملة على مدار الساعة، لمتابعة الواقع الميداني والتدخل السريع في المناطق المهددة بالغمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الارتفاع الملحوظ الذي يشهده منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الأخيرة نتيجة زيادة كميات المياه الواردة وارتفاع معدلات التصريف المائي.