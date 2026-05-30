الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي

IMG 8447 4 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي

الرقة-سانا

نفذت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، في محافظة الرقة بالتنسيق مع مديريتي الموارد المائية والخدمات الفنية، أعمال استجابة ميدانية، لحماية عدد من محطات مياه الشرب المهددة بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ريف الرقة الشرقي.

وأوضح قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عبد الجواد عبد الكريم في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن فرق العمل تدخلت لإنشاء ساتر ترابي في محيط محطة مياه الشرب في قرية الشريدة بريف الرقة الشرقي، بهدف حمايتها من وصول المياه إلى مرافقها وتجهيزاتها الفنية.

وأشار إلى أن أعمال الاستجابة شملت أيضاً محطات مياه الشرب في زور شمر والغانم العلي والسبخة، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها في حال استمرار ارتفاع مناسيب المياه، واستمرار الجاهزية والاستنفار لدى فرق الطوارئ والورشات الفنية والآليات العاملة على مدار الساعة، لمتابعة الواقع الميداني والتدخل السريع في المناطق المهددة بالغمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الارتفاع الملحوظ الذي يشهده منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الأخيرة نتيجة زيادة كميات المياه الواردة وارتفاع معدلات التصريف المائي.

IMG 8442 3 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8443 2 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8445 2 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8448 3 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8450 2 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8452 1 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8453 1 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
IMG 8454 1 الرقة: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تتخذ إجراءات لحماية محطات مياه الشرب في الريف الشرقي
حمص تعود للحياة وبهجة الناس تملأ أسواق المدينة بعد التحرير
إجراءات مجلس مدينة حمص استعداداً لعيد الفطر السعيد
إحباط تهريب 142 ألف حبة كبتاغون إلى الأردن باستخدام مناطيد مزودة بأنظمة تتبع
ملتقى “صدى حمص” الرابع يناقش تمكين الشباب في مسارات التنمية
إصابة امرأة وأضرار مادية بمنزل في ريف طرطوس جراء انفجار طائرة مسيرة مجهولة المصدر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك