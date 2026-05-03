ارتفاع في الحرارة وهطولات مطرية محتملة في عدة مناطق سورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع اليوم الأحد، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية، في حين تتأثر سوريا بمنخفض جوي يستمر حتى مساء الثلاثاء القادم.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام إلى غائم على المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية والشمالية الغربية، والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، ويكون سديمياً مغبراً على باقي المناطق.

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المنطقة الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة إلى نشطة، مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كم/سا على المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى والبادية والقلمون، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج نهاراً يصبح عالي الموج ليلاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق11/28
ريف دمشق (القلمون)3/18
القنيطرة12/25
درعا12/28
السويداء7/25
حمص11/29
حماة12/29
اللاذقية15/26
طرطوس15/25
حلب12/28
إدلب11/24
دير الزور14/33
الرقة13/31
الحسكة15/30
