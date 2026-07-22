وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة “سايفر” السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة

IMG 20260721 232453 547 وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة "سايفر" السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة

دمشق -سانا

وقّعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع شركة سايفر السعودية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وبناء منظومة متكاملة لحماية البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال.

IMG 20260721 232505 129 وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة "سايفر" السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه وقع المذكرة عن وزارة الطاقة معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، وعن شركة سايفر رئيسها التنفيذي ثامر الظفيري، بحضور كل من مدير مديرية التقانة والتحول الرقمي في وزارة الطاقة عبد الكريم جعفر، والرئيس التنفيذي لمكتب شركة سايفر في سوريا إياد حمود، ونائب الرئيس التنفيذي لمكتب سوريا مالك ناصر.

وأشارت الوزارة إلى أن المذكرة تنص على التعاون في إعداد المعايير والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالأمن السيبراني في قطاع الطاقة، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية، وتطوير قدرات الوزارة في حماية الأصول الحيوية، والكشف المبكر عن التهديدات، والاستجابة الفاعلة للهجمات السيبرانية، بما يضمن استمرارية الأعمال، وحماية البيانات والأصول الحساسة.

IMG 20260721 232513 288 وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة "سايفر" السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة الطاقة نحو ترسيخ مفاهيم التحول الرقمي وتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، من خلال بناء شراكات نوعية مع الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز أمن قطاع الطاقة واستدامته في سوريا.

وتشكل هذه المذكرة خطوة متقدمة نحو تعزيز منظومة حماية البيانات الوطنية، وتطوير أطر الاستجابة السريعة للهجمات الإلكترونية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي الشامل.

IMG 20260721 232449 039 وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة "سايفر" السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة
IMG 20260721 232517 877 وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة "سايفر" السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة
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