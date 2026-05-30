وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل استجابتها لارتفاع منسوب مياه الفرات ‏في الرقة ودير الزور

دير الزور -الرقة-سانا
تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات على المرافق الحيوية، والمناطق السكنية، والأراضي الزراعية الواقعة على ضفتيه.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن الفرق الميدانية تواصل عملها على مدار الساعة ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي تضم الوزارات، والمحافظات، والهيئات المعنية، لتنفيذ أعمال التدعيم، والحماية، والإخلاء، والاستجابة للحوادث الطارئة، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين، واستمرارية عمل المنشآت الحيوية.
دير الزور.. تعزيز السواتر الترابية وحماية المنشآت الحيوية
وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق نفذت في منطقة صالحية البوكمال، عدداً من التدخلات الوقائية، شملت رفع سواتر ترابية لحماية منازل السكان والحقول الزراعية المهددة بالغمر، كما رفعت ساتراً ترابياً لحماية مصفاة الهري في ريف مدينة البوكمال، وتأمين استمرارية عملها، إلى جانب تنفيذ أعمال تدعيم ورفع ساتر ترابي لحماية محطة مصفاة الباغوز من وصول المياه إليها.
وأوضح أن الأعمال شملت أيضاً رفع سواتر ترابية لحماية محطة مياه المسرب، وتنفيذ تدعيمات إضافية لمحطتي مياه حطلة زوية، وحطلة الأولى، فضلاً عن رفع سواتر ترابية في قرية مراط لمنع وصول المياه إلى منازل المدنيين، وحمايتها من الغمر.
استمرار دعم البنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية
وبيّن الدفاع المدني أن الفرق تواصل أعمال تدعيم جسر العشارة للحفاظ على سلامته واستمرارية الحركة عليه، كما نفذت أعمال تنظيف شراقات محطة مياه الميادين لضمان كفاءة عملها واستمرار ضخ المياه للسكان، إضافة إلى رفع سواتر ترابية في منطقة حويجة صكر بطول 1.5 كيلومتر على الطريق المؤدي إلى المنطقة.
وفي الجانب الإنساني، تواصل النقاط الإسعافية الثلاث نقل الحالات الإنسانية والطبية والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات، بعد انقطاع الجسور نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
الرقة.. إجراءات وقائية لحماية محطات المياه
ولفت الدفاع المدني إلى أن الفرق نفذت أعمال رفع سواتر ترابية لحماية محطة مياه زور شمر، ومحطة مياه الغانم العلي في الرقة من وصول المياه إليهما، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للسكان.
كما استكملت الفرق أعمال رفع الساتر الترابي بعد محطة تصفية مياه الشرب في حاوي الهوى، بعرض خمسة أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار، وطول 200 متر، في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية المنشآت الحيوية، والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر.
وأكد الدفاع المدني استمرار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والبنية التحتية في المناطق المتأثرة.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.