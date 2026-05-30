وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل استجابتها لارتفاع منسوب مياه الفرات ‏في الرقة ودير الزور

دير الزور -الرقة-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة ‏والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، لمواجهة تداعيات ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات على المرافق الحيوية، والمناطق السكنية، والأراضي ‏الزراعية الواقعة على ضفتيه.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن الفرق الميدانية تواصل عملها ‏على مدار الساعة ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي تضم الوزارات، ‏والمحافظات، والهيئات المعنية، لتنفيذ أعمال التدعيم، والحماية، والإخلاء، ‏والاستجابة للحوادث الطارئة، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة ‏المدنيين، واستمرارية عمل المنشآت الحيوية.‏

دير الزور.. تعزيز السواتر الترابية وحماية المنشآت الحيوية

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق نفذت في منطقة صالحية البوكمال، عدداً ‏من التدخلات الوقائية، شملت رفع سواتر ترابية لحماية منازل السكان ‏والحقول الزراعية المهددة بالغمر، كما رفعت ساتراً ترابياً لحماية مصفاة الهري ‏في ريف مدينة البوكمال، وتأمين استمرارية عملها، إلى جانب تنفيذ أعمال ‏تدعيم ورفع ساتر ترابي لحماية محطة مصفاة الباغوز من وصول المياه ‏إليها.‏

وأوضح أن الأعمال شملت أيضاً رفع سواتر ترابية لحماية محطة مياه ‏المسرب، وتنفيذ تدعيمات إضافية لمحطتي مياه حطلة زوية، وحطلة الأولى، ‏فضلاً عن رفع سواتر ترابية في قرية مراط لمنع وصول المياه إلى منازل ‏المدنيين، وحمايتها من الغمر.‏

استمرار دعم البنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية

وبيّن الدفاع المدني أن الفرق تواصل أعمال تدعيم جسر العشارة للحفاظ على ‏سلامته واستمرارية الحركة عليه، كما نفذت أعمال تنظيف شراقات محطة ‏مياه الميادين لضمان كفاءة عملها واستمرار ضخ المياه للسكان، إضافة إلى ‏رفع سواتر ترابية في منطقة حويجة صكر بطول 1.5 كيلومتر على الطريق ‏المؤدي إلى المنطقة.‏

وفي الجانب الإنساني، تواصل النقاط الإسعافية الثلاث نقل الحالات ‏الإنسانية والطبية والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات، بعد انقطاع الجسور ‏نتيجة ارتفاع منسوب المياه.‏

الرقة.. إجراءات وقائية لحماية محطات المياه

ولفت الدفاع المدني إلى أن الفرق نفذت أعمال رفع سواتر ترابية لحماية ‏محطة مياه زور شمر، ومحطة مياه الغانم العلي في الرقة من وصول المياه ‏إليهما، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للسكان.‏

كما استكملت الفرق أعمال رفع الساتر الترابي بعد محطة تصفية مياه الشرب ‏في حاوي الهوى، بعرض خمسة أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار، وطول 200 متر، ‏في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية المنشآت الحيوية، والحد من ‏آثار ارتفاع منسوب النهر.‏

وأكد الدفاع المدني استمرار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية لمتابعة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ‏السكان والبنية التحتية في المناطق المتأثرة.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.‏