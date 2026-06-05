الرئيس الشرع يفتتح جسر الرستن في حمص

حمص-سانا
افتتح الرئيس أحمد الشرع، اليوم الخميس، جسر الرستن في محافظة حمص، وذلك عقب إعادة تأهيله وتطويره ليوضع في الخدمة أمام الحركة المروية.
وحضر الافتتاح الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عبد الرحمن بدر الدين الأعمى، ووزير النقل يعرب بدر، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ حمص مرهف النعسان، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان.
ويسهم افتتاح جسر الرستن وإعادة وضعه في الخدمة، بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف زمن الرحلات والحد من الحوادث، إذ يعد الجسر ممراً استراتيجياً مهماً، وسط سوريا، لما يشكله من عقدة وصل رئيسية وشريان اقتصادي يربط جنوب البلاد بشمالها.
يشار إلى أن مشروع تأهيل جسر الرستن تم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان من قبل كل من الدفاع المدني السوري، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا ”SHF”.