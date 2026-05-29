محافظة الرقة: وضع السدود مستقر وآمن وعمليات المتابعة الفنية مستمرة ‏على مدار الساعة

الرقة-سانا
أعلنت محافظة الرقة، أن وضع السدود مستقر وآمن، وأن عمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه بالشكل الأمثل، بما يحافظ على سلامة الأهالي والمناطق المحيطة على ضفتي نهر الفرات، في ظل ارتفاع منسوب المياه الواردة إلى النهر.
وذكرت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، لضمان التعامل السريع مع أي مستجدات وفق خطط مدروسة ومعتمدة.
ودعت الأهالي إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق بين السكان، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ويتم التعامل معه بمسؤولية عالية واهتمام مباشر لحماية السكان والممتلكات.
إلى ذلك ذكرت مديرية الإعلام في محافظة الرقة عبر قناتها على تلغرام أمس، أن المياه غمرت قرية المحّوكية في ريف المحافظة الغربي، وذلك بعد زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.