محافظة الرقة: وضع السدود مستقر وآمن وعمليات المتابعة الفنية مستمرة ‏على مدار الساعة

الرقة-سانا‏

أعلنت محافظة الرقة، أن وضع السدود مستقر وآمن، وأن عمليات ‏المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه ‏بالشكل الأمثل، بما يحافظ على سلامة الأهالي والمناطق المحيطة ‏على ضفتي نهر الفرات، في ظل ارتفاع منسوب المياه الواردة إلى ‏النهر.‏

وذكرت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الجمعة، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها، ‏مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراقبة المناسيب ‏بشكل دقيق، لضمان التعامل السريع مع أي مستجدات وفق خطط ‏مدروسة ومعتمدة.‏

ودعت الأهالي إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ‏والموثوقة فقط، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الأخبار غير ‏الدقيقة التي قد تثير القلق بين السكان، مؤكدة أن الوضع تحت ‏السيطرة ويتم التعامل معه بمسؤولية عالية واهتمام مباشر لحماية ‏السكان والممتلكات.‏

إلى ذلك ذكرت مديرية الإعلام في محافظة الرقة عبر قناتها على ‏تلغرام أمس، أن المياه غمرت قرية المحّوكية في ريف المحافظة ‏الغربي، وذلك بعد زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ‏ما ‏دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى رفع حالة ‌‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر الترابية ‏ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‏المحتملة.‏