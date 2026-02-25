محافظة اللاذقية ومؤسسة “بسمة أمل” تنظمان إفطاراً جماعياً لـ 200 طفل من الأيتام

اللاذقية-سانا

نظمت محافظة اللاذقية، بالتعاون مع مؤسسة “بسمة أمل” الخيرية، مساء اليوم، مأدبة إفطار جماعية لنحو 200 طفل من الأيتام في أحد مطاعم مدينة اللاذقية، وذلك بهدف دعمهم معنوياً وتعزيز الأنشطة الموجهة لرعايتهم.

وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان، في تصريح لمراسل “سانا”، أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاهتمام المتواصل بالأطفال الأيتام، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، بما يعزز حضورهم في الأنشطة الاجتماعية والتربوية، وشدد على أن الأطفال هم “بذرة الأمل لمستقبل سوريا”، ما يستوجب تكاتف جهود المؤسسات الرسمية والأهلية لتأمين بيئة داعمة لنموهم السليم.

ولفت المحافظ إلى حرص المحافظة على دعم الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأيتام، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والارتقاء بها، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة.

من جانبه، أوضح مدير مؤسسة “بسمة أمل” حسن سركس أن المؤسسة تكفل حالياً نحو 200 طفل يتيم ضمن برامج رعايتها، إلى جانب تنفيذها مبادرات إنسانية أخرى، من بينها ترميم عدد من المدارس في عدة مناطق، والمساهمة في تأهيل منازل بعض الأسر المقيمة في المخيمات، وتأمين عودة كريمة لهم.

وأشار سركس إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على مشروع إنشاء أكبر ميتم في سوريا بمحافظة دمشق، بهدف توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتوفير بيئة متكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع السوري، بما يسهم في دعم الأطفال الأيتام وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية والحياتية بثقة واستقرار.