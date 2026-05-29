وزارة الطاقة: خطة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية مياه الشرب في دير الزور

دير الزور-سانا

أكدت وزارة الطاقة السورية أن فرقها تعمل وفق خطة استجابة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب للأهالي في دير الزور، بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة في المحافظة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن المرحلة الأولى تشمل إعادة تشغيل وإدخال عدد من المحطات الخارجة عن الخدمة بشكل تدريجي، حيث تمت حتى الآن إعادة 10 محطات إلى الخدمة بعد استقرار المناسيب في عدد من المواقع واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة، وهي محطات: الزباري – محكان – صبخان – الغبرة السكرية – الطواطحة – الغزل – شقرا – الخريطة – الرئيسية – 17 نيسان – عياش.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن تأمين المياه للمناطق التي توقفت فيها المحطات عن الضخ، وذلك من خلال خطة طوارئ تنفذها وزارة الطاقة بتوجيه مباشر من السيد وزير الطاقة المهندس محمد البشير، وبمتابعة المؤسسة العامة لمياه الشرب، عبر توجيه الصهاريج والورشات والآليات من مختلف المحافظات إلى محافظة دير الزور لضمان استمرار وصول المياه إلى الأهالي وعدم انقطاع الخدمة عن أي منطقة متضررة.

وأكدت وزارة الطاقة استمرار أعمال المتابعة والاستجابة الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع فرق وزارة الطاقة، حتى عودة جميع المحطات إلى العمل واستقرار الخدمة بشكل كامل.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الارتفاع الملحوظ في مناسيب نهر الفرات خلال الفترة الأخيرة، وما رافقه من تأثيرات على عدد من محطات ضخ المياه في محافظة دير الزور، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لضمان استمرار تأمين مياه الشرب للأهالي والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.