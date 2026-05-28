خروج 57 محطة ضخ مياه من الخدمة بدير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات

دير الزور-سانا
أعلنت مؤسسة المياه في دير الزور اليوم الخميس، عن خروج 57 محطة مياه من الخدمة في المحافظة، جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات فيما تعمل الورشات الفنية حالياً على الحفاظ على محطة مياه الفرات العملاقة باعتبارها من أهم محطات الضخ في المنطقة.
وتعمل المؤسسة على تقسيم المحافظة إلى قطاعات، بالتوازي مع إنشاء سواتر ترابية حول المحطات التي يعد وضعها مستقراً نسبياً، بهدف حمايتها والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.
وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد الموسى في تصريح لـ مراسل سانا أن المؤسسة وضعت خطة بديلة في حال توقف محطة الفرات، تتضمن تفعيل محطات طريق الشام لضمان استمرار ضخ المياه إلى الأهالي في مدينة دير الزور، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إرسال صهاريج مياه إلى أرياف منطقة الجزيرة بهدف إيصال المياه إلى المواطنين وذلك بدعم من وزارة الطاقة السورية.
وأكد الموسى أن كوادر المؤسسة متواجدة في الميدان إلى جانب فرق مديرية الطوارئ والمجتمع المحلي، لمتابعة الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية، ولا سيما محطات مياه الشرب، داعياً أهالي المحافظة إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة الحالية، ريثما يستقر الوضع في نهر الفرات وتتم إعادة تفعيل المحطات بشكل كامل.
وتشهد محافظة دير الزور خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر عدد من محطات الضخ والخدمات المرتبطة بها وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية وصول المياه إلى السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة.