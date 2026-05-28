خروج 57 محطة ضخ مياه من الخدمة بدير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات

دير الزور-سانا‏

أعلنت مؤسسة المياه في دير الزور اليوم الخميس، عن خروج 57 محطة مياه من الخدمة في المحافظة، جراء ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات فيما تعمل الورشات الفنية حالياً على الحفاظ على محطة مياه الفرات العملاقة باعتبارها من أهم ‏محطات الضخ في المنطقة.‏

وتعمل المؤسسة على تقسيم المحافظة إلى قطاعات، بالتوازي مع إنشاء سواتر ترابية حول المحطات التي يعد وضعها ‏مستقراً نسبياً، بهدف حمايتها والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.‏

وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد الموسى في تصريح لـ مراسل سانا أن المؤسسة وضعت خطة بديلة في حال توقف محطة ‏الفرات، تتضمن تفعيل محطات طريق الشام لضمان استمرار ضخ المياه إلى الأهالي في مدينة دير الزور، مشيراً إلى أنه ‏يتم العمل على إرسال صهاريج مياه إلى أرياف منطقة الجزيرة بهدف إيصال المياه إلى المواطنين وذلك بدعم من وزارة ‏الطاقة السورية.‏

وأكد الموسى أن كوادر المؤسسة متواجدة في الميدان إلى جانب فرق مديرية الطوارئ والمجتمع المحلي، لمتابعة الجهود ‏الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية، ولا سيما محطات مياه الشرب، داعياً أهالي المحافظة إلى ترشيد استهلاك المياه ‏خلال الفترة الحالية، ريثما يستقر الوضع في نهر الفرات وتتم إعادة تفعيل المحطات بشكل كامل.‏

وتشهد محافظة دير الزور خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر عدد من محطات الضخ ‏والخدمات المرتبطة بها وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية وصول المياه إلى ‏السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة.