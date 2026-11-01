سوريا تشارك في أسبوع القاهرة التاسع للمياه وتبحث تعزيز التعاون الزراعي والمائي

القاهرة-سانا

شاركت وزارة الزراعة في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى المعنية ‏بقطاعي الزراعة والمياه، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، ‏لبحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعين.‏

توسيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ ‏خطة العمل التنفيذية لإعلان القاهرة لعام 2025، الصادر عن الاجتماع السابع للجنة ‏في 14 تشرين الأول من العام نفسه.‏

كما بحث آليات التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة، ‏والتطبيق الطوعي للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتخصيص المياه للقطاع الزراعي.‏

التقانات الحديثة ومواجهة التغيرات المناخية

وأوضح مدير دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين أن المناقشات تناولت ‏أهمية توظيف التقانات الحديثة ونظم المعلومات المكانية والاستشعار عن بُعد والبيانات ‏الجغرافية لمعالجة الفجوات المعلوماتية في قطاعي الزراعة والمياه، وتعزيز قدرتهما ‏على مواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة.‏

توصيات لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

وبيّن صيلين أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات والمقترحات، أبرزها دراسة ‏إنشاء صندوق عربي إقليمي لدعم قطاعي الزراعة والمياه وتمويل مشروعات تعزيز ‏الصمود، واستكمال تنفيذ توصية الاجتماع السابع بشأن إنجاز الاستبيان الوطني ‏الخاص بالقطاعين في كل دولة.‏

وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة تكثيف الجهود العربية المشتركة وتنسيقها لحماية ‏الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التكامل بين قطاعي الزراعة والمياه، باعتبارهما ‏ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.‏

يُذكر أن وزارة الزراعة شاركت في تشرين الأول 2025 في فعاليات النسخة الثامنة ‏من أسبوع القاهرة للمياه، التي عُقدت في جمهورية مصر العربية تحت عنوان «حلول ‏مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه».‏