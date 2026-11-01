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سوريا تشارك في أسبوع القاهرة التاسع للمياه وتبحث تعزيز التعاون الزراعي والمائي

IMG 20261101 201828 973 سوريا تشارك في أسبوع القاهرة التاسع للمياه وتبحث تعزيز التعاون الزراعي والمائي

القاهرة-سانا

شاركت وزارة الزراعة في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى المعنية ‏بقطاعي الزراعة والمياه، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، ‏لبحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعين.‏

توسيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ ‏خطة العمل التنفيذية لإعلان القاهرة لعام 2025، الصادر عن الاجتماع السابع للجنة ‏في 14 تشرين الأول من العام نفسه.‏

كما بحث آليات التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة، ‏والتطبيق الطوعي للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتخصيص المياه للقطاع الزراعي.‏

التقانات الحديثة ومواجهة التغيرات المناخية

IMG 20261101 201829 426 سوريا تشارك في أسبوع القاهرة التاسع للمياه وتبحث تعزيز التعاون الزراعي والمائي

وأوضح مدير دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين أن المناقشات تناولت ‏أهمية توظيف التقانات الحديثة ونظم المعلومات المكانية والاستشعار عن بُعد والبيانات ‏الجغرافية لمعالجة الفجوات المعلوماتية في قطاعي الزراعة والمياه، وتعزيز قدرتهما ‏على مواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة.‏

توصيات لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

وبيّن صيلين أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات والمقترحات، أبرزها دراسة ‏إنشاء صندوق عربي إقليمي لدعم قطاعي الزراعة والمياه وتمويل مشروعات تعزيز ‏الصمود، واستكمال تنفيذ توصية الاجتماع السابع بشأن إنجاز الاستبيان الوطني ‏الخاص بالقطاعين في كل دولة.‏

وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة تكثيف الجهود العربية المشتركة وتنسيقها لحماية ‏الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التكامل بين قطاعي الزراعة والمياه، باعتبارهما ‏ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.‏

يُذكر أن وزارة الزراعة شاركت في تشرين الأول 2025 في فعاليات النسخة الثامنة ‏من أسبوع القاهرة للمياه، التي عُقدت في جمهورية مصر العربية تحت عنوان «حلول ‏مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه».‏

IMG 20261101 201828 793 سوريا تشارك في أسبوع القاهرة التاسع للمياه وتبحث تعزيز التعاون الزراعي والمائي
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