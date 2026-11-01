إدانات عربية للهجوم على ناقلة غاز قطرية وتأكيد التضامن مع الدوحة

عواصم-سانا‏

لاقى الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال “المايدة”، التابعة لشركة قطر لنقل ‏الغاز المحدودة “ناقلات”، في مياه الخليج العربي، إدانات عربية، مع تأكيد التضامن مع ‏دولة قطر ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها ومصالحها.‏

الجامعة العربية

أدانت جامعة الدول العربية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، الهجوم، ‏مؤكدة أن استهداف السفن التجارية يهدد سلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن، ويتنافى مع ‏قواعد القانون الدولي.‏

وأعربت الجامعة عن تضامنها مع قطر، ودعم الجهود الرامية إلى كشف ملابسات ‏الحادث وتحديد المسؤولين عنه، محذرة من تداعيات تكرار هذه الاعتداءات على أمن ‏إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، فضلاً عن مخاطرها البيئية.‏

مصر

بدورها، أدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم، مؤكدة في بيان عبر منصة “إكس” ‏رفضها الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض أمن الملاحة الدولية ‏وحريتها.‏

وشددت الوزارة على تضامن مصر مع قطر في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها ‏ومصالحها، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة البحرية واحترام القانون الدولي.‏

الكويت

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية رفضها لهذه الأعمال، محذرة من تهديدها ‏لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، ومن تداعياتها البيئية والاقتصادية على ‏أمن المنطقة واستقرارها.‏

وشددت الوزارة على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة ‏تضامن الكويت مع قطر ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ‏ومنشآتها وممتلكاتها.‏

وكانت شركة “ناقلات” أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي ‏المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج، مساء الجمعة الماضي.‏