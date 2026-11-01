إدانات عربية للهجوم على ناقلة غاز قطرية وتأكيد التضامن مع الدوحة

عواصم-سانا
لاقى الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال “المايدة”، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، في مياه الخليج العربي، إدانات عربية، مع تأكيد التضامن مع دولة قطر ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها ومصالحها.
الجامعة العربية
أدانت جامعة الدول العربية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، الهجوم، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية يهدد سلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وأعربت الجامعة عن تضامنها مع قطر، ودعم الجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، محذرة من تداعيات تكرار هذه الاعتداءات على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، فضلاً عن مخاطرها البيئية.
مصر
بدورها، أدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم، مؤكدة في بيان عبر منصة “إكس” رفضها الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض أمن الملاحة الدولية وحريتها.
وشددت الوزارة على تضامن مصر مع قطر في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها ومصالحها، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة البحرية واحترام القانون الدولي.
الكويت
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية رفضها لهذه الأعمال، محذرة من تهديدها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، ومن تداعياتها البيئية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة تضامن الكويت مع قطر ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومنشآتها وممتلكاتها.
وكانت شركة “ناقلات” أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج، مساء الجمعة الماضي.