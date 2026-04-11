الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار محتملة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى سوريا تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات النهار، وتكون درجات الحرارة اليوم السبت أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1-3 درجات مئوية، فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد يتشكل مع ساعات فجر يوم غد الأحد ويستمر حتى فجر الإثنين.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والجزيرة، وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية.

وخلال الليل يمتد الهطل ليشمل أجزاء من المنطقة الشرقية، ويستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية والقلمون عند الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، وخاصة على المناطق الوسطى والمرتفعات الساحلية، وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، ويكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج أحياناً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8/20
ريف دمشق(القلمون)2/15
القنيطرة6/15
درعا9/19
السويداء4/14
حمـص9/18
حمـاة11/19
الـلاذقية16/20
طرطوس16/21
حلب8/17
إدلب8/17
دير الزور11/22
الرقة9/20
الحسكة9/20
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك