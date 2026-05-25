إعفاء السيارات غير السورية القادمة عبر معبر نصيب يلقى ترحيباً واسعاً

درعا-سانا

لاقى قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعفاء السيارات غير السورية القادمة عبر معبر نصيب الحدودي من الرسوم الجمركية، ترحيباً من جميع السوريين الذي اعتبروه تشجيعاً لعودة المغتربين وتسهيل دخولهم إلى سوريا وخطوة إيجابية باتجاه التخفيف من الأعباء المالية وتعزيز التواصل مع الوطن.

وأوضح المواطن أحمد المحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن هذا القرار يعد خطوة مميزة جاءت في التوقيت المناسب، وخاصة للسوريين المغتربين بعد سنوات من الغربة، مشيراً إلى أن القرار أدخل الفرح والراحة إلى قلوب الكثيرين، ومثمناً جهود الجهات المعنية.

بدوره، أشار المواطن أحمد سلطان في تصريح مماثل إلى أن التعديلات الأخيرة على الرسوم كانت مفاجئة وإيجابية، لافتاً إلى أن إعفاء المغتربين من بعض الرسوم يشكل حافزاً كبيراً لهم لزيارة سوريا والعودة إليها، وخصوصاً خلال مواسم الأعياد ولا سيما مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

من جهته، عبر المواطن أحمد علي الوهب، عن سعادته الكبيرة بالقرار، مؤكداً أن هذا القرار مبادرة جميلة جداً أدخلت البهجة إلى القلوب، مشيراً إلى أن التغيير الذي تشهده الإجراءات الجمركية مقارنة بالسنوات السابقة كبير وملحوظ، وخاصة مع قدومه من السعودية.

من جانبه، لفت المواطن محمد جاسم صعيب إلى أن هذا القرار يشجع المغتربين السوريين على العودة لرؤية عائلاتهم، مبيناً أن معبر نصيب يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية.

ويأتي هذا القرار في ظل سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتسهيل دخول المغتربين السوريين وتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم بعد سنوات طويلة من الاغتراب امتدت لأكثر من 14 عاماً لدى العديد من العائلات السورية.