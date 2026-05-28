الإدارة المحلية: تحديد الاحتياجات اللوجستية والخدمية في دير الزور

دمشق-سانا‎

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تحديد الاحتياجات اللوجستية والخدمية الضرورية، اللازمة لمعالجة تطورات ‏الأوضاع الناتجة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه تم تأمين القسم الأكبر من اللوجستيات والمعدات لدعم أعمال ‏تدعيم السواتر الترابية، وتسهيل عمليات الإخلاء ونقل المعدات، إضافة إلى تعزيز الاستجابة لتأمين مياه الشرب، وضمان ‏استمرار الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة‎.‎

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المختصة، بهدف متابعة الواقع الميداني ‏بشكل مباشر، وتنسيق الاستجابة العاجلة للتعامل مع المستجدات، مؤكدةً استمرار أعمال المتابعة والتنسيق بين مختلف ‏الجهات المعنية إلى حين استقرار الوضع، وانحسار المخاطر المرتبطة بارتفاع منسوب النهر‎.‎

وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً ‏واضحاً، ‏نتيجة ‏ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال ‏وشرق ‏سوريا، ‏خلال الموسم ‌‏الحالي‏ ‏إلى مستويات غير ‏مسبوقة، وزيادة كميات ‏المياه الممررة عبر السدود ‌‏المقامة ‏عليه.