تركيب ثلاث محولات جديدة في ريف دمشق لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية

ريف دمشق-سانا

أنهت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال تركيب ثلاث محولات كهربائية جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى رفع وثوقية الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الأعمال تضمنت تركيب محولة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل جيرود، وأخرى باستطاعة 1000 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل سيدي مقداد، إضافة إلى محولة ثالثة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل مخيم الوافدين، وذلك استبدالاً لمحولات متضررة بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية في تلك المناطق.

كما دعت الشركة المواطنين إلى الحفاظ على التجهيزات الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة قدر الإمكان، محذّرة من الاستجرار غير المشروع لما يسببه من أضرار على المنظومة الكهربائية، قد تؤدي إلى حرمان بعض المناطق من التيار.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استجابة الشركة للطلب المتزايد على الطاقة، ولا سيما خلال فصل الشتاء، وسعيها المستمر لتحسين الواقع الكهربائي في عموم المحافظة.