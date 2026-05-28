وزارة الطاقة تدعو للابتعاد عن سرير نهر الفرات حفاظاً ‏على السلامة العامة

دمشق-سانا‌‎ ‎

دعت وزارة الطاقة السورية المواطنين القاطنين بالقرب ‏من سرير نهر الفرات إلى ضرورة توخي الحذر ‏والابتعاد عن ‏مجرى النهر والمناطق المنخفضة المحاذية ‏له خلال مواسم الهطولات المطرية وعند زيادة ‏الإطلاقات المائية، حفاظاً على ‏سلامتهم وسلامة ‏ممتلكاتهم‎.‎

وأوضح معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية ‏المهندس أسامة أبو زيد في تصريح لمراسلة سانا اليوم ‏الخميس، أن ‏ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات وسرعة ‏جريانها قد يؤديان إلى تشكل سيول مفاجئة وانجرافات ‏خطرة تهدد الأرواح ‏والممتلكات، ولا سيما في المناطق ‏القريبة من ضفاف النهر والجزر النهرية ومواقع التنزه ‏والرعي والزراعة‎.‎

وشدد أبو زيد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ‏العامة، والتي تتضمن عدم الاقتراب أو الجلوس ضمن ‏سرير نهر ‏الفرات أثناء ارتفاع المناسيب، ومنع الأطفال ‏من السباحة أو اللعب بالقرب من مجرى النهر، إضافة ‏إلى الامتناع عن إقامة ‏المخيمات أو ممارسة الأنشطة ‏الترفيهية على ضفاف النهر خلال هذه الفترات‎.‎

ودعا أبو زيد إلى عدم محاولة عبور مجاري المياه ‏أو الطرق المغمورة مهما بدا مستوى المياه منخفضاً، ‏وضرورة متابعة ‏التنبيهات الصادرة عن الجهات الرسمية ‏والالتزام بالتعليمات الوقائية، مع الإبلاغ الفوري عن أي ‏خطر أو ارتفاع مفاجئ في ‏مناسيب المياه للجهات ‏المختصة‎.‎

وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ‏أكد أن كوادر المؤسسة تواصل عملها بالتنسيق مع ‌‏الجهات المعنية ‏وفرق الطوارئ، مع الحفاظ على ‏الجاهزية الفنية ‌‏للتعامل مع أي مستجدات محتملة، ‏وضمان سلامة المنشآت ‏المائية وتنظيم ‏عمليات ‏التصريف بالشكل الأمثل‎.‎