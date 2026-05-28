مدير مؤسسة سد الفرات: ‎الوضع المائي على مجرى نهر ‏الفرات يشهد حالة من الاستقرار

الرقة-سانا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، ‏أن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من ‏الاستقرار ‏حالياً، مشيراً إلى أن معدل تمرير المياه من سد ‏كديران يبلغ نحو 1800 متر مكعب في الثانية‎. ‎

وأوضح بكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن ‏المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغيّرات متوقعة على مستوى ‌‏التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل، لافتاً إلى ‏استمرار المتابعة الفنية والمراقبة المستمرة لمستويات المياه ‏على ‏امتداد مجرى النهر‎.‎

وبيّن بكور أن كوادر المؤسسة تواصل عملها بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية وفرق الطوارئ، مع الحفاظ على الجاهزية الفنية ‌‏للتعامل مع أي مستجدات محتملة، وضمان سلامة المنشآت ‏المائية وتنظيم عمليات التصريف بالشكل الأمثل‎.‎

وجدد بكور مناشدته للأهالي بضرورة الالتزام بالتعليمات ‏الصادرة عن الجهات المعنية، وعدم الاقتراب من سرير النهر ‏أو ‏المناطق القريبة من مجرى المياه، مشدداً على ضرورة توخي ‏الحذر حفاظاً على السلامة العامة‎.‎

ويأتي هذا الاستقرار بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته مناسيب ‏مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات ‏المياه ‏الواردة ورفع معدلات التصريف عبر سدي الفرات وكديران، ما ‏استدعى فتح عدد من بوابات المفيض، واتخاذ ‏إجراءات احترازية ‏في المناطق القريبة من مجرى النهر‎.‎