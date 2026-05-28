مدير مؤسسة سد الفرات: ‎الوضع المائي على مجرى نهر ‏الفرات يشهد حالة من الاستقرار

الرقة-سانا
أكد المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، أن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من الاستقرار حالياً، مشيراً إلى أن معدل تمرير المياه من سد كديران يبلغ نحو 1800 متر مكعب في الثانية.
وأوضح بكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغيّرات متوقعة على مستوى التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل، لافتاً إلى استمرار المتابعة الفنية والمراقبة المستمرة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر.
وبيّن بكور أن كوادر المؤسسة تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرق الطوارئ، مع الحفاظ على الجاهزية الفنية للتعامل مع أي مستجدات محتملة، وضمان سلامة المنشآت المائية وتنظيم عمليات التصريف بالشكل الأمثل.
وجدد بكور مناشدته للأهالي بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وعدم الاقتراب من سرير النهر أو المناطق القريبة من مجرى المياه، مشدداً على ضرورة توخي الحذر حفاظاً على السلامة العامة.
ويأتي هذا الاستقرار بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته مناسيب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الواردة ورفع معدلات التصريف عبر سدي الفرات وكديران، ما استدعى فتح عدد من بوابات المفيض، واتخاذ إجراءات احترازية في المناطق القريبة من مجرى النهر.