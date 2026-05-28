مياه دير الزور: محطة الفرات تعمل بكل طاقتها.. وإجراءات احترازية لحماية الشبكات الكهربائية

دير الزو-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور اليوم الخميس، أن محطة الفرات العملاقة لا تزال تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، وذلك بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة، جراء فيضان نهر الفرات.

وذكرت مؤسسة المياه في بيان نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام، أن الأعمال في محطة الفرات العملاقة تتواصل حتى هذه اللحظة، عبر تنفيذ سواتر ترابية حول مجموعات الضخ الخامية لعزلها عن مجرى سيران نهر الفرات، وذلك بجهود كادر المؤسسة، ومساندة بعض المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي.

وأعلنت مؤسسة المياه أمس خروج ‌‏محطة الشميطية من ‏الخدمة، بينما عملت الورشات الفنية على ‏تفكيك ‌‏تجهيزات محطات زغير ‏شامية ومسرب ومعدان في الريف الغربي، ‏تمهيداً ‌‏لإخراجها من الخدمة، ‏وحمايتها من استمرار ارتفاع منسوب فيضان النهر.‏

من جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في محافظة دير الزور في بيان، أنه تم فصل قاطع التوتر الكهربائي 20 ك.ف المغذي لمنطقة بقرص فوقاني “الوعس” في ريف المحافظة الشرقي حتى إشعار آخر، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية المعدات الكهربائية والحفاظ على السلامة العامة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن قاطع التوتر الكهربائي يغذي محطتي مياه بقرص فوقاني والزباري، وجمعيات بقرص فوقاني الزراعية، والزباري الزراعية الثانية، ومياه الزباري الزراعية الأول.

وكان مدير عام مؤسسة المياه أحمد الموسى أشار في تصريح لـ سانا أمس‏ إلى وضع سواتر ترابية وعزل محطات المياه، حيث خرج عدد ‌‏‌‏منها من الخدمة، وإخلائها من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية إلى ا‏لمواقع ‏آمنة‏، جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.

يذكر أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور أصدرت خلال اليومين ‌‏‌‏الأخيرين، ‌‏تحذيرات بضرورة الابتعاد عن السرير النهري وإخلاء الحوايج ‌‏‌‏النهرية، ‌‏وضرورة عدم السباحة في النهر، ومنع استخدام العبارات النهرية ‌‏‌‏تجنباً لأي ‌‏كارثة.‏