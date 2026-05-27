تحذيرات واسعة في دير الزور بعد فيضان الفرات وتعطل محطات مياه

دير الزور-سانا
دعت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور، الأهالي إلى عدم الاقتراب من سرير نهر الفرات نهائياً، وعدم السباحة أو النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر، وذلك في تعميم نشرته المحافظة اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام.
وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة في بيان، أن أربع محطات مياه في المحافظة خرجت من الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وهي محطات جزرة الميلاج والبادية والكسرة والجنينة.
وأشارت مؤسسة المياه الى أن الورشات الفنية قامت بفك مجموعات الضخ الخامية وعلب الكهرباء من هذه المحطات نتيجة الظروف الطارئة الناجمة عن فيضان نهر الفرات، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية في باقي المحطات لضمان استمرارها بالعمل وتجنب توقفها.
ولفتت المؤسسة إلى انخفاض ضخ المياه في دير الزور بعد عطل بمحطة الفرات العملاقة، جراء انهيار بوابة دخول المياه للمأخذ الخامي في المحطة، ما أدى إلى انخفاض ضخ المياه بنسبة 60 إلى 70 بالمئة، مع احتمال توقف الضخ خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه يجري العمل على اعتماد حل إسعافي عبر تقسيم المدينة إلى قطاعات وتقنين الضخ، لتجنب انقطاع المياه عن الأهالي ريثما تتم معالجة العطل.
وأهابت المؤسسة بالأهالي ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب خلال هذه الفترة وعدم الإسراف بها ريثما تنتهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيضان نهر الفرات.
وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرة سد الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد المائي إلى النهر.