تحذيرات واسعة في دير الزور بعد فيضان الفرات وتعطل محطات مياه

دير الزور-سانا

دعت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور، الأهالي إلى عدم الاقتراب من سرير نهر‌‏ الفرات نهائياً، وعدم السباحة أو ‏النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر، وذلك في تعميم نشرته المحافظة ‏اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام‎.‎

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة في بيان، أن أربع محطات مياه في ‏المحافظة خرجت من الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وهي محطات جزرة الميلاج والبادية والكسرة ‏والجنينة‎.‎

وأشارت مؤسسة المياه الى أن الورشات الفنية قامت بفك مجموعات الضخ الخامية وعلب الكهرباء من هذه المحطات نتيجة ‏الظروف الطارئة الناجمة عن فيضان نهر الفرات، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية في باقي المحطات ‏لضمان استمرارها بالعمل وتجنب توقفها‎.‎

ولفتت المؤسسة إلى انخفاض ضخ المياه في دير الزور بعد عطل بمحطة الفرات العملاقة، جراء انهيار بوابة دخول المياه ‏للمأخذ الخامي في المحطة، ما أدى إلى انخفاض ضخ المياه بنسبة 60 إلى 70 بالمئة، مع احتمال توقف الضخ خلال ‏الساعات المقبلة، موضحة أنه يجري العمل على اعتماد حل إسعافي عبر تقسيم المدينة إلى قطاعات وتقنين الضخ، لتجنب ‏انقطاع المياه عن الأهالي ريثما تتم معالجة العطل‎.‎

وأهابت المؤسسة بالأهالي ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب خلال هذه الفترة وعدم الإسراف بها ريثما تنتهي حالة ‏الطوارئ المتعلقة بفيضان نهر الفرات‎.‎

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‌‏‌‏المقامة ‏على النهر، وذلك بعد ‌‏وصول مخزون بحيرة سد الفرات إلى ‏أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏إلى النهر‎.‎