تأهيل وتركيب محولتين كهربائيتين في محطة تحويل تشرين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الوحدة التشغيلية بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع ورشات التنفيذ في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أعمال تأهيل وصيانة شاملة للمحولة الأولى 230/66 كيلو فولط، وتركيب محولة جديدة 66/20 كيلو فولط في محطة تحويل تشرين بريف دمشق، وذلك لتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

وأوضحت وزارة الطاقة اليوم السبت، أن الأعمال تضمنت إعادة تأهيل مكوّنات المحولة الأولى وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية بعد توقفها عن العمل لعدة سنوات، بما يسهم في رفع كفاءة الربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل في المنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تركيب محولة جديدة 66/20 كيلو فولط باستطاعة 30 ميغا فولت أمبير في المحطة، إضافة إلى تنفيذ اختبارات دقيقة للقواطع والمحولات، وفحص دارات التحكم والقيادة للتأكد من سلامة التجهيزات واستيفائها لمتطلبات التشغيل الآمن.

وأكد رئيس الوحدة التشغيلية الجنوبية أحمد نائل الأخرس خلال متابعته سير الأعمال ميدانياً، الأهمية الاستراتيجية لمحطة تحويل تشرين، بوصفها محطة محورية في ربط محطات التوليد الرئيسة بشبكة النقل، ودورها في تعزيز وثوقية التغذية الكهربائية واستقرارها في سوريا.

وتأتي أعمال التأهيل في محطة تحويل كهرباء تشرين في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الطاقة، لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في مختلف المحافظات.