السورية للبريد تواصل صرف رواتب المتقاعدين لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تواصل المؤسسة السورية للبريد مع حلول عيد الأضحى المبارك وانشغال الأسر بالتحضير لاستقباله، إيصال رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية إلى مستحقيها في الوقت المناسب عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات، تأكيداً لالتزامها بخدمة المواطنين واستمرار العمل في مختلف الظروف.

وتحقيقاً لذلك، مددت المؤسسة ساعات العمل اليوم الثلاثاء حتى السابعة مساء، وخصصت يوم غد الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تسليم الرواتب حتى الخامسة مساءً، بما يضمن انسيابية عمليات الصرف وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

وفي هذا السياق، رصدت كاميرا سانا آراء عدد من المتقاعدين الذين قدموا اليوم الثلاثاء إلى الصالتين الرئيسيتين في ضاحية الشام بريف دمشق والحجاز بدمشق لاستلام رواتبهم.

تأمين الاحتياجات الأساسية قبيل العيد

أكد المتقاعد إبراهيم حمدان أن خطوة المؤسسة أتاحت للمتقاعدين فرصة استلام رواتبهم قبيل العيد وخلال أول أيامه، ما ساعدهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية ومستلزمات المناسبة دون تأخير، ولا سيما في ظل ازدياد الأعباء المعيشية وصعوبة التنقل بالنسبة إلى كثير من كبار السن.

وأضاف: أحرص دائماً على شراء أدويتي قبيل العيد بوقت كافٍ، ولا سيما أنني متقدم في السن ولا أستطيع التنقل بسهولة أو البحث عن صيدليات مناوبة خلال أيام العطلة، لذلك فإن وصول الراتب في هذا التوقيت يساعدني على ترتيب أموري وشراء ما أحتاجه قبل الازدحام وإغلاق بعض الصيدليات.

الاستعداد للعيد ولمّة العائلة

بدورها، أوضحت المتقاعدة فاطمة الخطيب أن إتاحة صرف الرواتب قبيل عيد الأضحى المبارك ساعدتها على شراء مستلزمات إعداد “القراص والمعمول” وبعض الاحتياجات استعداداً لاستقبال أحفادها وأفراد عائلتها خلال أيام العيد.

من جانبها، بينت المتقاعدة روضة عبيدان أن صرف الرواتب جاء في توقيت مهم، وخفف جزءاً من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر المتقاعدة خلال هذه الفترة، مضيفة إن محدودية الدخل تفرض تنظيم مصروفها بعناية، لذلك تحرص على تقسيم الراتب بين احتياجات العيد ومتطلبات الأيام التي تليه.

تسهيلات لتخفيف الازدحام

بدوره، أشار حسن عباس إلى أنه يعتمد بشكل شبه كامل على راتبه التقاعدي لتأمين احتياجاته اليومية، ولا سيما مع تقدمه في السن وعدم قدرته على العمل أو وجود معيل يساعده في تحمل أعباء الحياة، قائلاً إن صرف الراتب قبيل عيد الأضحى المبارك ساعده على تأمين احتياجاته الضرورية ومستلزمات العيد في الوقت المناسب، دون الحاجة إلى الانتظار أو تأجيل بعض متطلباته الأساسية.

من جهته، أوضح عصام كامل أن تمديد الدوام حتى السابعة مساء اليوم، واستمرار العمل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، ساهما في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم براحة أكبر، ولا سيما من لديهم التزامات أو لم يتمكنوا من مراجعة المكاتب خلال ساعات الدوام المعتادة.

ولفت إلى أنه تلقى رسالة نصية على هاتفه تتضمن موعد صرف الراتب، مبيناً أن هذه الخطوة ساعدت المتقاعدين على التوجه إلى المكاتب البريدية في الأوقات المناسبة، ما أسهم في تخفيف الازدحام وتنظيم عمليات الصرف بشكل أفضل.

مراعاةً لظروف المتقاعدين

بدوره، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، أن المؤسسة باشرت فور صدور التوجيهات من وزارتي المالية والاتصالات وتقانة المعلومات، بصرف رواتب المتقاعدين بشكل استثنائي ومبكر قبل موعدها المعتاد مطلع الشهر، مراعاةً لظروف المتقاعدين وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبيّن حمد أن المؤسسة اتخذت إجراءات لتخفيف الازدحام، من خلال توسيع نطاق العمل وافتتاح أكبر عدد ممكن من المكاتب البريدية، إذ يعمل اليوم أكثر من 220 نقطة بريدية من أصل 310 في مختلف المحافظات، رغم عطلة وقفة العيد، على أن يستمر غداً، أول أيام العيد، عمل أكثر من 100 نقطة بريدية.

وأشار حمد إلى أن العاملين بذلوا جهوداً استثنائية، حيث استمر الدوام حتى ساعات متأخرة لضمان بدء عمليات الصرف بأسرع وقت عبر جداول مناوبات شملت مختلف المحافظات.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية بشكل استثنائي ومبكر اعتباراً من بعد ظهر يوم أمس الإثنين حتى الخامس عشر من حزيران القادم، عبر مكاتبها في المحافظات، واتخذت إجراءات لتخفيف الازدحام من خلال توسيع نطاق العمل وزيادة عدد النقاط البريدية العاملة، إلى جانب تمديد ساعات الدوام اليوم حتى السابعة مساء، ويوم غد أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى الخامسة مساءً.

وجدير بالذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم المحدد بـ 1-6-2026.