استئناف الدوام المدرسي في محافظتي درعا والقنيطرة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

درعا-القنيطرة-سانا

أعلنت مديريتا التربية والتعليم في محافظتي درعا والقنيطرة، استئناف الدوام في مدارس ومعاهد المحافظتين، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت مديرية التربية والتعليم في درعا في تعميم أصدرته اليوم الإثنين، أنه لاحقاً للتعميم الصادر بتعليق الدوام في مدارس ومعاهد محافظة درعا، وحرصاً منا على مصلحة أبنائنا الطلبة، واستدراك ما فاتهم من التعليم، يطلب إليكم استئناف الدوام المدرسي اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في العاشر من شهر آذار الجاري، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة التي تكفل الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التربوية والتعليمية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في القنيطرة في تعميم لها اليوم استئناف دوام المدارس والمعاهد التابعة لها والواقعة على أرض المحافظة بشكل طبيعي، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء العاشر من آذار الجاري.

وكان محافظا درعا والقنيطرة أعلنا في الـ7 من الشهر الجاري، تعليق دوام المدارس في المحافظتين بدءاً من يوم الأحد في الـ8 من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر، لحين زوال الخطر الراهن وضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وذلك بناء على تفويض وزارة التربية والتعليم للجهات المعنية في المحافظتين بتقدير الأوضاع واتخاذ القرار المناسب بخصوص دوام المدارس، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.