وزير الطوارئ: جاهزية كاملة للاستجابة لأي طارئ خلال عيد الأضحى المبارك

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح جاهزية الوزارة الكاملة على مدار الساعة، للاستجابة لأي طارئ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الأرواح وتعزيز السلامة العامة.

ودعا الوزير الصالح في بيان له، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على أجواء العيد الآمنة، بما يسهم في تجنب الحوادث والمخاطر، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد السير والتخفيف من السرعة على الطرقات.

كما حذر الصالح من السباحة في الأنهار والبحيرات والسدود والسواقي لما تشكله من خطر على الأرواح، داعياً إلى توخي الحذر أثناء التنزه في الغابات وعدم إشعال النيران إلا في الأماكن المخصصة والآمنة، مع التأكد من إطفائها بشكل كامل بعد الانتهاء منها.

وأشار الوزير إلى أهمية تجنب استخدام المفرقعات والألعاب النارية لما قد تسببه من إصابات ومخاطر، مع ضرورة الانتباه إلى الأطفال في أماكن الاحتفال.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على رفع الجاهزية خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، بهدف الاستجابة السريعة للحوادث الطارئة والحد من المخاطر المرتبطة بالازدحام المروري والتنزه واستخدام الألعاب النارية.

