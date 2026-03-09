وزارة الطاقة تعلن فتح باب التعاقد مع حملة الشهادات العلمية والمهنية للعمل ضمن مديرياتها

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية اليوم الإثنين عن رغبتها بالتعاقد مع عدد من حملة الشهادات العلمية، والمهنية من مختلف الاختصاصات؛ وذلك للعمل ضمن مديرياتها المركزية، والجهات التابعة لها.

ودعت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها في التلغرام الراغبين بالعمل في الوزارة والجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، إلى تقديم طلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://career.moenergy.gov.sy/

أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق، وذلك لاستكمال البيانات وإرسال الطلب أصولاً.

ووفق الإعلان يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الإثنين ولغاية يوم الإثنين 3/ 16/ 2026 الساعة الـ 12.00 ليلاً، مشيرة إلى ضرورة التأكد من إدخال المعلومات بدقة، وتحميل الوثائق المطلوبة ضمن المدة المحددة للإعلان.

وأتاحت الوزارة للعاملين المفصولين من الجهات التابعة لها بسبب الثورة السورية المباركة، والذين لم يسبق لهم التعاقد حتى تاريخه، إمكانية التقدم بطلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ذاته، مع الإشارة في نموذج التسجيل إلى صفتهم، “عامل مفصول سابقاً”، وإرفاق نسخة عن قرار الفصل أو إنهاء العمل لدى الجهة المعنية، وذلك ليصار إلى دراسة طلباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

يذكر أن وزارة الطاقة دعت في وقت سابق العمال المفصولين من وزارات الكهرباء، والموارد المائية، والنفط والثروة المعدنية سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والواردة أسماؤهم في القائمة المنشورة على منصات الوزارة، إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.

ويأتي إعلان وزارة الطاقة في إطار سعيها لتعزيز قدرات مؤسساتها، ورفدها بالخبرات المتخصصة بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.