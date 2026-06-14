المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية

DJI 20260614194342 0057 D المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية

حماة-سانا

استأنف فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة اليوم الأحد، أعمال الصيانة الإسعافية في المواقع الأكثر تضرراً على طريق عام حماة – سلمية، التي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد.

٢٠٢٦٠٦١٤ ١٣٣٦٤٥ المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية

وأوضح المراقب الفني بشير جمول في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال الصيانة تشمل قشط الطريق بمواقع متفرقة، ومد مجبول إسفلتي، وترميم الحفر، وذلك لرفع الجاهزية الفنية للطريق الحيوي، وتحسين مستوى السلامة المرورية عليه، ولا سيما أنه يربط محافظة حماة مع مدينة سلمية، مشيراً إلى أنه عقدة مواصلات واستمرار لربط محافظة حماة مع محافظة الرقة.

من جهته، بيّن السائق عمار عجوب أن الطريق متهالك في أجزاء واسعه منه نظراً للاكتظاظ المروري فيه كونه شريان مواصلات، لا يربط بين حماة وسلمية والريف الشرقي فحسب، بل أيضاً محافظتي حماة والرقة أيضاً، مشيراً إلى أن الحفر والتصدعات الكثيرة تسفر عن حوادث مرورية متكررة.

واعتبر أنه رغم أهمية أعمال الترميم الحالية للطريق غير أنها إسعافية، وهناك حاجة ملحة لإكمال العمل في المسار الثاني للطريق أو توسعته، للحد من الحوادث واستيعاب حركة المرور الكثيفة، وتعزيز السلامة الطرقية، بحسب تعبيره.

ويمتد طريق حماة – سلمية بطول نحو 35 كيلومتراً، ويربط مركز محافظة حماة بريفها الشرقي.

٢٠٢٦٠٦١٤ ١٤٤٧٥٧0 scaled المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية
٢٠٢٦٠٦١٤ ١٤١٠٢٩ scaled المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية
DJI 20260614191526 0033 D scaled المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية
DJI 20260614191605 0035 D scaled المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية
DJI 20260614192529 0043 D scaled المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية
DJI 20260614192706 0049 D scaled المواصلات الطرقية تستأنف صيانة طريق حماة–سلمية لرفع الجاهزية الفنية
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